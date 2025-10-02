El macabro hallazgo del cuerpo de un hombre en la maletera de un auto en el distrito de Breña ocurrió cuando vecinos de la cuadra 9 del jirón Huaraz reportaron un fétido olor al 105, lo que alertó a efectivos policiales quienes localizaron el vehículo con placa B4F133 estacionado desde el viernes. Al intervenir a ciudadana venezolana que portaba las llaves del automóvil, descubrieron la escena dantesca donde la víctima se encontraba enrollada en una cortina con evidentes huellas de sangre, mientras la detenida fue trasladada a la comisaría para su interrogatorio. Las investigaciones iniciales revelan que el propietario registral del vehículo es Alexander Valverde Lainez, quien según versiones familiares se encontraría fuera de Lima y en buen estado, descartándose preliminarmente que sea la persona fallecida.

El caso presenta versiones contradictorias sobre la autoría e identidad de la víctima, ya que mientras inicialmente se manejó la hipótesis de un crimen pasional donde la detenida habría confesado ser la autora, los familiares del propietario aseguran que ella mantenía una relación sentimental con Valverde. Los peritos de criminalística trabajan en la identificación dactilar del cuerpo, que permanece sin reconocimiento oficial mientras se determina las causas exactas de la muerte. La pesquisa avanza con el análisis de evidencias en el vehículo que estuvo estacionado por tres días en la zona, donde los residentes manifestaron su alarma por el prolongado tiempo de abandono del automóvil que ocultaba este crimen.

