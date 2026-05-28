Magaly Medina ‘destruye’ a Christian y Karla por usar canjes para su matrimonio: “¡Vergüenza! Por eso fácil se dejan”

La conductora Magaly Medina arremetió sin filtros contra Karla Tarazona y Christian Domínguez tras exponer la extensa lista de patrocinios y canjes que la pareja viene utilizando para organizar su boda civil. Para la periodista, resulta inaceptable que figuras con amplia trayectoria en la televisión recurran a la publicidad gratuita para cubrir aspectos tan personales como la vestimenta del novio.

“Y este ni siquiera se puede comprar su terno para casarse. Es una ocasión tan especial donde lo mínimo es que te mandes a hacer tu terno, te lo compres fuera, te lo traigas hecho”, manifestó Medina con indignación al ver las imágenes del cantante buscando telas en un local comercial.

Durante su descargo, la presentadora revisó minuciosamente las redes sociales de los novios, donde se evidencian los proveedores que financian el evento: “Ahí están todos los agradecimientos que pone: la corbata, seguramente los zapatos, la tela, el sastre que se lo va a hacer, ¿no? Todo eso. O sea nada, nada están pagando. Mira, así cualquiera se casa, no le va a doler absolutamente nada esta boda”, sentenció de forma irónica.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ argumentó que una boda celebrada en la madurez debería ser costeada en su totalidad por los propios contrayentes: “Qué vergüenza estar pidiendo canje para todo, hasta para casarte. Creo que por eso es que se casan, se la hacen fácil, por eso es que fácil después se dejan”, concluyó Medina de manera punzante.

Karla Tarazona luce orgullosa sus canjes

La molestia de la periodista aumentó al ver la soltura con la que la conductora de televisión expone cada patrocinio en sus plataformas digitales. Lejos de mantener cierta reserva sobre la organización, la pareja ha decidido publicar videos detallados de las coordinaciones, lo que para Medina evidencia que no están invirtiendo un solo sol de sus propios bolsillos.