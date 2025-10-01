Doña Marta, madre de Milett Figueroa, salió al frente para aclarar el reciente distanciamiento entre su hija y Marcelo Tinelli, luego de que el argentino anunciara el final de la relación, para que horas después ella precisara que aún siguen juntos.

La madre de la actriz citó al propio conductor para justificar sus declaraciones y aseguró que no se trató de una ruptura amorosa. “Fue un problema laboral, no fue un problema particular ni de sentimientos y por eso se adelantó”, comentó en el programa de Ethel Pozo.

CERO PULGAS

El ambiente se tensó cuando Giselo intervino con un comentario irónico: “Yo no estaría tan feliz si me terminan”. La frase provocó la indignación de doña Martita, quien respondió tajante: “No la terminaron, mi amor, corrección… tú no vas a saber, tendrías que estar de colchón”.

Más adelante, al ser consultada por el conductor sobre si todo se trataba de un “show mediático”, la madre de Milett volvió a estallar: “Acá no hay show, mi amor, show es el que haces tú”.

Doña Martita también explicó que nunca se preocupó por el anuncio de ruptura de Tinelli porque estaba segura de que sería momentáneo: “No sentí pena porque yo sabía que eso no era para siempre, cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality… yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amisto”.

Finalmente, cerró defendiendo al conductor argentino frente a las críticas por haber dado por terminada la relación en televisión: “Marcelo nunca ha tratado mal a mi hija, en ningún momento. Es un caballero, no hay que meter fuego ni candela, no la terminó”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO