Melissa Paredes volvió a referirse al polémico episodio que vivió años atrás, cuando debió renunciar a su corona de Miss Perú tras la filtración de unas fotografías en lencería. En esta oportunidad, la actriz apuntó directamente contra Jessica Newton, a quien responsabilizó de haberla expuesto al “cargamontón” mediático y de haber aprovechado la situación para consolidarse como organizadora del certamen.

Durante su entrevista en el pódcast La Linares, la exreina de belleza recordó que la crítica hacia sus fotos le pareció desmedida y aseguró que Newton fue quien presionó para que se cuestionara su título.

“Me parecía absurdo, tonto e ilógico que me estén criticando por unas fotos, que me habían pagado 300 dólares por esas fotos en ese tiempo. (…) Ella era la loca criticona, la santa. Si dijo ‘deberían quitarle la corona a esa chica’. Fui yo la que le hice caso y renuncié a la corona. Me pareció una tontera“, relató.

Vea también: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sufren por la salud de su hija quien permanece días internada

Melissa dispara contra Jessica Newton por organización

Sin embargo, lo más fuerte vino después, cuando lanzó una dura acusación en contra de la directora del concurso: “Ella quería ese cargo y lo obtuvo. Se agarró de ese escándalo, se aferró, así como garrapata, al escándalo, para ella quedarse con la organización después y elegir a dedo a todas sus candidatas pues como lo ha venido haciendo. Ay sonó fuerte, perdón, pero es la verdad“, dijo Melissa entre risas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO