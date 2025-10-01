El Mes Rosa impulsa la concientización sobre el cáncer de mama durante octubre, promoviendo acciones de prevención que salvan vidas mediante la detección temprana. Las instituciones de salud a nivel nacional intensifican sus jornadas de despistaje, especialmente dirigidas a mujeres mayores de 40 años que conforman el grupo de mayor riesgo según estadísticas epidemiológicas.

Esta campaña global sensibiliza a la población sobre la importancia de realizarse mamografías y ecografías periódicas, exámenes que identifican señales de alerta cuando la enfermedad presenta mayores probabilidades de tratamiento exitoso. La iniciativa busca promover el autocuidado mediante chequeos regulares que permiten intervenciones oportunas, reduciendo considerablemente los índices de mortalidad asociados a diagnósticos tardíos.

