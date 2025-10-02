La Municipalidad de Lima ha solicitado suspender el cobro de peajes en las rutas concesionadas, una medida que aplicaría hasta que se emita una eventual condena contra la exalcaldesa Susana Villarán por el caso de supuestas coimas. El abogado de la comuna Wilber Medina indicó que esta petición se basa en la acusación fiscal que imputa a Villarán haber recibido sobornos para otorgar la concesión, la cual fue acogida por la gestión actual que lidera Rafael López Aliaga.

El alcalde López Aliaga acudirá a declarar como testigo si la Corte lo requiere para el juicio oral en curso, demostrando la colaboración de la actual administración con el proceso judicial. Esta decisión de la municipalidad busca congelar los pagos de los usuarios hasta que se determine judicialmente la legalidad del proceso de concesión.

