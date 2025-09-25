Olinda Castañeda aconseja a Maju Mantilla que “doble rodillas y que clame al señor”, sugiriendo que la fe es la única vía para restaurar su matrimonio y superar la crisis familiar. La exmodelo, quien ha adoptado una postura profundamente religiosa, reconoció que es “complicado” lo que la exMiss Mundo está viviendo, especialmente por la exposición mediática que no tiene límites. Castañeda, basándose en su propia experiencia, asegura que solo Jesucristo puede darle a Mantilla el consuelo y el “abrazo” que necesitaría en estos momentos difíciles, instándola a abrir su corazón.

Al respecto, Magaly Medina mostró su asombro al ver a Olinda Castañeda asumiendo el rol de consejera sentimental. La ‘Urraca’ reflexionó que, a veces, se hacen públicas “cosas personales” que la gente suele mantener ocultas, insinuando que no todo el mundo muestra su verdadero rostro ante las cámaras.

