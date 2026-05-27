La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicará 136 mesas de sufragio utilizadas en la primera vuelta y modificará el local de votación de 40.000 electores para la segunda vuelta electoral 2026.

En ese sentido, la decisión responde a problemas de seguridad logística y a la falta de espacios disponibles en los locales originales.

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¿Qué mesas de sufragio serán reubicadas para la segunda vuelta electoral 2026?

En la primera vuelta, muchos ciudadanos votaron en lugares públicos como la calle Tarata, el Parque Kennedy en Miraflores o el Campo de Marte en Jesús María. Para el balotaje, la ONPE, a sugerencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habilitará nuevas aulas en colegios cercanos para concentrar a estos votantes. La medida busca mejorar las condiciones de seguridad, ya que varios de estos espacios públicos tuvieron problemas con el suministro de energía eléctrica para la instalación de las mesas.

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Locales que no serán habilitados

La ONPE ha optado por no utilizar locales en parques porque brindar seguridad en espacios públicos abiertos es “mucho más complicado”. La misma situación aplica para quienes votaron en el Parque Castilla en Lince o el Parque Tradiciones en Miraflores.

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Colegios que no cederán espacios

Ocho instituciones educativas han decidido no ceder sus espacios para la segunda vuelta, lo que ha obligado a la ONPE a elaborar un plan de contingencia. Esta situación se presenta en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena. La negativa de los colegios se debe, en algunos casos, al mal uso de la infraestructura por parte de los votantes en jornadas anteriores.