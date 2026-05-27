El documento de alerta roja enviada por Interpol reveló el organigrama de la presunta red criminal vinculada a la modelo e influencer Nadeska Widausky, quien enfrenta un pedido de extradición por parte de las autoridades de Bélgica.

Widausky es acusada de proxenetismo, trata de personas y extorsión.

¿Qué dijo Nadeska Widausky ante las acusaciones de la Interpol?

La influencer negó rotundamente su participación en cualquier red criminal y cuestionó por qué Bélgica no la retuvo si existían pruebas en su contra.

Exigió que muestren una prueba y afirmó que asumirá si la presentan. La modelo espera la decisión del juez Adolfo Farfán ante el pedido de prisión preventiva en el marco de su futura extradición.

El organigrama de la red según Interpol

Para las autoridades judiciales belgas de la ciudad de Brujas, en Flandes Occidental, Widausky no actuaba sola y que el principal actor de la red sería Junior Polo García, encargado de la captación, el transporte, los flujos financieros y la gestión de los perfiles en línea.

Celeste Lozano Sullón (conocida como Celeste Rivas Plata en el mundo artístico), Miss Perú Trans 2019, participa en las actividades operativas que comprenden la captación y la prostitución.

En el año 2023 estuvo presa por un mes en Bélgica acusada de proxenetismo.

Las víctimas y otros integrantes de la organización

La nacionalidad de las víctimas captadas es peruana en su mayoría, provenientes de la zona de San Martín y Tarapoto.

Los movimientos migratorios de Polo García revelan constantes ingresos a países europeos como España, Holanda y Francia, con su última salida registrada en marzo de este año tras una estadía de tres meses en España.