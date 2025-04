Pamela López confirmó que Pamela Franco le envió una carta notarial por todo lo que dijo sobre ella en el sillón rojo. Al ex de Christian Cueva señaló que dejó todo en manos de sus abogados y que ellos ya respondieron a la cumbiambera.

“Sí, he recibido una carta notarial. Sin comentarios, mis abogados se van a encargar de eso, todo lo que yo conté es verdad, es mi verdad. (…) Ya se van a enterar. Mis abogados van a hablar del tema. Ya fue respondida”, señaló Pamela López.

Pamela López además negó que esté tratando de sacarle celos a Christian Cueva con sus reciente salidas con el cantante de ‘Combinación de la Habana’, Paul Michael, con quien ya se luce públicamente y publica fotografías en sus redes sociales.

“Yo creo que a estas alturas de mi vida no tengo necesidad de sacar cachita a nadie, me parece un acto inmaduro que piensen eso. Estoy contenta, así como me ves”, agregó la ex de Christian Cueva.

