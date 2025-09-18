Las patrullas municipales intervienen a delincuentes armados en Jaén y Santa Anita, demostrando el alto riesgo que enfrentan los serenos. En Jaén, donde los agentes fueron recibidos a balazos, lograron capturar a un sujeto ampliamente conocido por sus asaltos, lo que evidencia la peligrosidad de sus funciones. Mientras en Santa Anita, en un operativo conjunto con Ate Vitarte, se embistió a una moto lineal que desobedeció la orden de alto, resultando en la detención de un menor de 16 años y un adulto de 19.

En ambos casos, aunque los intervenidos sólo sufrieron lesiones leves, las acciones dejan en clara la guerra sin tregua que libran estos agentes contra el crimen organizado, actuando siempre en coordinación con la Policía Nacional para poner a los detenidos a disposición de las autoridades.

