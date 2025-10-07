El reconocido piloto de motocross Rey Muller sufrió un terrible accidente durante una competencia en Satipo, quedando inconsciente tras ser expulsado de su unidad al fallar un aterrizaje en plena final del campeonato. Testigos presenciaron con alarma cómo el atleta permanecía inmóvil en el suelo, una escena que generó inmediata preocupación entre organizadores y espectadores del evento extremo.

El deportista oxapampino calculó mal su salto en una rampa, lo que provocó que su moto se descontrolara completamente y lo lanzara con fuerza contra la superficie del circuito. Los bomberos acudieron rápidamente para auxiliar al piloto, quien fue trasladado de emergencia al hospital Manuel ángel Higa Arakaki donde lograron estabilizar su condición médica.

