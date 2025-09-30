El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que los presos de la Base Naval serán trasladados al Penal Ancón II tras vencer el convenio con la Marina de Guerra del Perú. La Base Naval del Callao ha custodiado figuras notorias como Abimael Guzmán hasta su fallecimiento en 2021, Víctor Polay y Vladimiro Montesinos, quien fue trasladado allí durante 2022.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció mediante la cuenta de X institucional la reubicación de todos los internos de este centro de máxima seguridad, que alberga a históricos reclusos como las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA. El Penal Ancón II, con capacidad aproximada para 2000 internos, recibirá a esta población que requiere condiciones especiales de seguridad, generando interrogantes sobre el posible hacinamiento en el sistema.

🔴 #URGENTE | El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció que, ante el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú, se gestionará el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II. pic.twitter.com/IlH9WNWtNg — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 30, 2025

