Los cuerpos de dos primos fueron hallados descuartizados dentro de una combi en Cañete, en un macabro hallazgo que conmociona a la comunidad. El crimen ocurrió en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur, una zona cercana a playa Regatas donde las autoridades encontraron los cadáveres maniatados y con mordazas, evidenciando una saña inusual en el procedimiento.

Mayron y Eric Alfredo, quienes desaparecieron el 8 de octubre cuando se dirigían a retirar pertenencias de la expareja de uno de ellos, presentaban signos de extrema tortura, degollamiento y quemaduras. La familia exige una investigación exhaustiva sobre este crimen pasional, mientras la expareja identificada como Nayeli mantiene su versión de no haber tenido contacto reciente.

