Más de 80 puestos resultaron dañados en un mercado de El Rímac tras un violento intento de desalojo ejecutado por aproximadamente 50 delincuentes fuertemente armados. Los agresores, quienes portaban pistolas, palos y botellas según testimonios de los comerciantes, ingresaron al Mercado Uniflor causando una batalla campal que dejó al menos cuatro heridos.

Una de las víctimas más graves sufrió fracturas en la pierna y brazo tras ser arrastrada por cinco sujetos que la dejaron desnuda en plena vía pública. La hija de la afectada, quien exige justicia ante las autoridades competentes, revela que recibieron más de 60 balazos durante el enfrentamiento. Los comerciantes claman protección urgente, mientras las evidencias en video demuestran el nivel de brutalidad empleado contra personas indefensas.

