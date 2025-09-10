Christian Rodríguez Portugal, el productor descubierto en chats comprometedores con Maju Mantilla, ¡tiene pareja y un hijo!, según la investigación de Magaly TV La Firme, que detalla que este profesional de 49 años, aunque figura como soltero en sus registros, muestra en sus redes sociales a su familia nuclear. El productor, que ha trabajado en canales como América TV y Latina, mantiene su cercanía laboral con la exreina de belleza, una situación que siempre molestó a Gustavo Salcedo, quien confirmó haberlos encontrado juntos dentro del auto de ella en al menos una oportunidad.

Vea también: Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla tuvo una relación extramatrimonial por más de 2 años

Salcedo, visiblemente afectado, expresó su indignación no solo por la presunta relación extramatrimonial de su aún esposa, sino también por la actitud del productor, a quien calificó como una persona “sin principios ni valores” luego de que este se negara a dar la cara cuando intentó confrontarlo personalmente.

