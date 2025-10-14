El RENIEC anuncia que atenderá hoy hasta las 11:59 p.m. por el cierre del Padrón Electoral, generando extensas colas desde primeras horas en su sede central de la avenida Nicolás de Piérola. Ciudadanos provenientes de diversos distritos, como San Juan de Lurigancho, acuden masivamente para actualizar información crucial en sus DNIs, incluyendo fotografía y domicilio, que resulta indispensable para ejercer el voto en las elecciones del 2026.

Los tramitantes reportan esperas superiores a media hora, priorizando esta gestión pese a tener oficinas más cercanas a sus domicilios, pues algunos combinan el trámite con sus labores en el centro de Lima. La entidad mantiene horario extendido hasta la medianoche para absorber la alta demanda, especialmente de quienes renuevan documentos vencidos que requieren validación para el sufragio.

