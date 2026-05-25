El Congreso de la República recibió un nuevo proyecto de ley que propone autorizar el retiro AFP 2026 de hasta 4 UIT, equivalente a aproximadamente S/21.400, para los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La iniciativa fue presentada el 21 de mayo por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú, y se convirtió en el noveno proyecto legislativo relacionado con un posible nuevo retiro de fondos de AFP durante este año.

¿Cuánto dinero se podría retirar de la AFP?

El proyecto del retiro AFP 2026 plantea que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT de manera voluntaria. Tomando como referencia el valor actual de la UIT, el monto alcanzaría aproximadamente los S/21.400.

Según el documento presentado en el Congreso, el objetivo es aliviar la economía de las familias afectadas por la recesión económica, la inflación, la inseguridad y los fenómenos climáticos como el Niño Costero.

Además, la propuesta sostiene que el dinero podría utilizarse para pagar deudas, cubrir gastos urgentes, impulsar pequeños negocios y reactivar el consumo interno.

Así sería el cronograma del retiro AFP 2026

Una de las principales novedades del proyecto es el cronograma acelerado para la entrega del dinero.

De aprobarse la iniciativa, el retiro AFP 2026 se realizaría en dos desembolsos:

Primer pago: hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud.

hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud. Segundo pago: el monto restante 30 días después del primer desembolso.

De esta manera, el afiliado recibiría el total del dinero en aproximadamente 60 días.

El proyecto también establece que los afiliados tendrían 90 días calendario para solicitar el retiro luego de la publicación oficial del reglamento.

¿El retiro AFP 2026 ya fue aprobado?

No. Hasta el momento, el retiro AFP 2026 todavía no ha sido aprobado por el Congreso ni promulgado por el Poder Ejecutivo.

Actualmente, la propuesta deberá pasar por evaluación en las comisiones correspondientes antes de ser debatida en el Pleno del Parlamento.

En total, ya son nueve los proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan autorizar un nuevo retiro extraordinario de fondos de AFP de hasta 4 UIT.

¿Se puede embargar el dinero retirado de la AFP?

El proyecto señala que el dinero retirado tendría carácter intangible, por lo que no podría ser embargado ni retenido judicialmente.

Sin embargo, sí contempla una excepción: las deudas por alimentos. En esos casos, se podría retener hasta el 30% del monto retirado por el afiliado.

Expertos advierten impacto en las futuras pensiones

Aunque varios sectores respaldan un nuevo retiro AFP para enfrentar la crisis económica, especialistas también advierten que estas medidas podrían afectar el ahorro previsional y reducir las futuras pensiones de millones de afiliados.

Pese a ello, los impulsores del proyecto consideran que el beneficio inmediato para las familias sería prioritario ante el actual contexto económico del país.