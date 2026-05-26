Sebastián Gálvez confiesa que le gusta Laura Spoya y revela que “besa increíble”

Sebastián Gálvez gritó a los cuatro vientos su fuerte atracción por Laura Spoya. El joven, bautizado como el nuevo “colágeno” de la exMiss Perú, no escatimó en elogios, se mostró completamente ilusionado y hasta se atrevió a revelar detalles íntimos de sus salidas que dejaron en shock a la opinión pública.

“Es una mujer increíble. Si te hablo ahora de Laura, me vas a agarrar (…) Sí, obvio que sí (me gusta)”, lanzó el joven ante la mirada nerviosa y desencajada de la actual conductora de ‘La Manada’ al reportero que lo abordó.

La situación subió de temperatura cuando le consultaron de forma directa: “¿Sus besos no te enamoraron?”. Sin titubear, Sebastián miró fijamente a la influencer y disparó: “Ya, sí besas bien. Increíble”. Esta revelación desató las risas nerviosas de la exreina de belleza, quien claramente no esperaba que se expusieran los detalles de su intimidad.

Pone el parche

A pesar de la romántica artillería pesada que desplegó Gálvez, la también conductora de ‘Al sexto día’ decidió enfriar el panorama y poner los pies sobre la tierra. Spoya aclaró de forma tajante que aún se encuentra soltera y que no piensa oficializar un romance a la ligera sin antes evaluar bien el terreno.

La exreina de belleza dejó en claro que se están tomando las cosas con calma antes de dar el siguiente paso.

“Cuando uno sale por primera vez con alguien, tiene que ver si va a fluir, si va a funcionar. Si funciona, funciona; si no, no. Estamos viendo qué pasa, qué funciona”, sentenció la modelo, marcando una evidente distancia con el entusiasmo de su saliente.