El juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán por los presuntos aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS avanza con los alegatos de la Procuraduría, que solicita una reparación civil tras acusar a la exautoridad de liderar una organización criminal que, según el procurador Carlos Fernández, “se enquistó” en la Municipalidad de Lima para negociar favores a cambio de financiamiento de campaña. La audiencia, que fue suspendida tras la exposición fiscal y se reanudará mañana, representa un hito en el caso Lava Jato en el Perú, ya que se espera que la defensa de la exalcaldesa presente sus argumentos para refutar los cargos, los cuales siempre ha negado de manera contundente.

La Procuraduría del caso Lava Jato culminó su fase de alegatos de apertura sosteniendo que la organización presuntamente liderada por Villarán utilizó su influencia para beneficiar a las constructoras brasileñas. Este proceso judicial se enmarca en la larga investigación por los sobornos de Odebrecht, cuyos testimonios y pruebas documentales han sido centrales para la fiscalía.

