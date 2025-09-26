El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de hábeas corpus presentada por Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, quien buscaba anular las órdenes de captura internacional en su contra por el caso “Ecoteva”. El máximo tribunal declaró infundada la acción legal, que impugnaba específicamente una resolución del Decimosexto Juzgado Penal de Lima del 17 de abril de 2017.

Vea también: Caso Villarán: Necropsia al cuerpo de José Miguel Castro descartaría suicidio

La defensa de Karp sostenía que estas resoluciones, vulneraban sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal en perjuicio de su defendida. Al desestimar los argumentos de la defensa, el TC ratificó la validez de las órdenes de captura.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO