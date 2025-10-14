Si te hicieron un amarre, el vidente Franklin Steiner revela cómo quitártelo mediante un ritual accesible que combina elementos comunes con simbolismo espiritual. Los amarres, que son uniones forzadas mediante magia negra utilizando cabellos, fotografías o sangre, generan síntomas identificables como sueños recurrentes con alguien que no te atraía y contradicciones emocionales donde sientes rechazo al estar cerca de la persona.

Para romper esta influencia, debes limpiar tu energía con un huevo marcado con tus iniciales y el número 7 tres veces, procediendo siempre de los pies hacia la cabeza mientras pides a Dios que elimine el hechizo. El proceso continúa con tres velas negras de separación y una mezcla de agua de cananga con vinagre, elementos que según la tradición esotérica poseen propiedades para cortar lazos energéticos dañinos.

