El tercer simulacro nacional multipeligro se realizó esta noche con la participación del presidente José Jerí, quien encabezó el ejercicio desde Palacio de Gobierno junto a miembros de la Casa Militar y brigadistas. El mandatario se ubicó en la zona de seguridad del patio principal, donde se simuló inicialmente un terremoto de 8.8 grados seguido de un incendio que fue controlado con extintores, demostrando los protocolos establecidos para proteger a los ocupantes de la sede ejecutiva. Esta actividad se desarrolló mientras los celulares de la población recibían alertas de tsunami con instrucciones de evacuación, un mecanismo que busca preparar a la ciudadanía para emergencias reales que pueden ocurrir en cualquier momento del día.

Vea también: Fiscalía no investigará presunto atentado contra Rafael López Aliaga

En simultáneo, en la Costa Verde del distrito de San Isidro, más de 50 brigadistas capacitados por la Marina realizaron un complejo operativo de rescate de una persona atrapada bajo escombros. El alcalde de San Isidro supervisó la intervención que incluyó el uso de perros entrenados y equipos especializados, donde participaron 30 personas por cada víctima rescatada según los protocolos establecidos para este tipo de catástrofes. Estos ejercicios permiten evaluar la coordinación entre municipalidades y fuerzas armadas, especialmente importante en distritos costeros que albergan a más de 70,000 residentes permanentes y población flotante vulnerable ante tsunamis.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO