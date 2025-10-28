La adopción de billeteras digitales en Perú alcanza a aproximadamente el 60% de la población adulta, con un estimado de entre 15 y 20 millones de usuarios en plataformas como Yape y Plin. César Fuentes, director de la maestría en Gestión Pública de ESAN, destacó que su uso se ha expandido desde transacciones básicas hasta el pago de servicios de luz, agua y teléfono.

Los montos de operación, que inicialmente tenían un límite cercano a los 500 soles, se han incrementado hasta los 2.000 soles, dependiendo del perfil del usuario y su vinculación con el sistema bancario.

Aunque Perú avanzó rápidamente en los últimos años, el experto señaló que países como Kenia y China llevan más de una década de ventaja en esta tecnología.

La portabilidad numérica facilitó que el número celular se convierta en un identificador clave, similar al DNI, para realizar transacciones de manera segura y eficiente.

