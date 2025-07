¿Qué pasó? La ‘Urraca’ mostró un pequeño clip en su programa ‘Magaly TV, la firme‘, donde la hija de la señorito, Ethel Pozo, fue troleada en vivo por sus propios compañeros, especialmente Valeria Piazza, quien dejó sorprendidos a todos.

El momento empezó cuando Ethel presentaba el programa con la “triste” noticia de la separación de Edison Flores y Ana Siucho. “Sin llorar, por favor“, le dice Edson Dávila. Por lo que Ethel decidió especificar: “No lloraré porque no los conozco”.

En ese instante, la modelo puntualiza: “Ella solo llora cuando los conoce“. Lo cual causó la incomodidad de Ethel, quien no se quedó callada: “Como tú comprenderás, porque si tu has vivido algo te da pena, ¿No?. Bueno, no les quiero dar buenos días porque miran como hablan“, añadió furiosa.

