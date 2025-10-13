Vanessa López sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió someterse a una liposucción y luxación de costillas al mismo tiempo. La ex de ‘Tomate’ Barraza compartió, en sus historias de Instagram, varios videos explicando cómo fue el procedimiento, qué se hizo y cómo va su recuperación.

“Les cuento que andaba medio desaparecida porque voy en mi cuarto día que me acabo de hacer la lipo con la luxación de costillas. Sí, caí en la tentación de hacerme la luxación, así que aproveché antes de que sea verano y empiece a salir el sol para poder hacérmelo. (…) No siento ningún tipo de dolor, aunque tengo el umbral del dolor superalto”, inició contando.

Vanessa López se mostró muy feliz por los resultados y asegura estar sorprendida por cómo va a avanzando su recuperación. “Pensé que era más traumático, pero por el momento vamos bien. (…) No siento nada, no tengo ningún tipo de dolor ni con la remodelación ni con la lipo, no tengo moretones en ningún lado. (…) Al fin tengo cintura, también me puse poco de caderas porque no tenía nada”, indicó.

Riesgos de la luxación de costillas y dolor

La influencer además comentó sobre las dudas que tenía con respecto a la luxación de costillas, ya que varios expertos señalan que es una técnica peligrosa. “Yo estaba supertraumada con lo que me habían dicho mis amigas y personas a las que yo le he preguntado sobre el tema de la luxación, pero estoy como si nada”, indicó.

Por otro lado, contó sobre algunas dificultades que ha tenido tras su operación, entre ellas el colocarse un corsett que debe usar por tres meses y el dolor que siente al toser o estornudar. “No les voy a mentir que hoy, cuando me puse por primera vez este corset, sentí que no podía ni caminar, no dolor pero sí mucha incomodidad. (…) A a veces me cuesta un poquito hablar o respirar”, indicó.

