El exguerrerito, Guty Carrera y la expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral fueron duramente criticados por el programa Magaly TV La Firme tras lanzarse como improvisados consejeros espirituales en redes sociales.

La “Urraca” cuestionó la credibilidad de ambos personajes, recordando que sus vidas “no han sido ejemplo de absolutamente nada”, también comentó que estos supuestos expertos se han convertido en los llamados ‘consejeros de Temu”.

¿Guty Carrera y Pedro Moral se creen gurús?

Medina Vela uso el sarcasmo al presentar al dúo de improvisados gurús, “aguántense los traumas entonces y confórmese con los consejeros de Temu, que no ayudan. Pero es gratis”, comentó la “Urraca”.

Guty Carrera, conocido por su tormentosa vida amorosa y escándalos públicos, compartió mensajes como, “deja de encogerte, niégate a ser pequeño, deja tus miedos atrás” .

Por otro lado, Pedro Moral intentó dar lecciones sobre cómo ser un “hombre de alto valor”, entre sus consejos, aseguró que quienes “siempre se hacen la víctima” o “siempre gastan plata para aparentar” no cumplen con ese estándar.

Magaly Medina: “Predican sin dar el ejemplo”

La “Urraca” calificó estas supuestas terapias como “bajas en enseñanzas, pero ricas en risas” , indicó que Guty Carrera, a quien llamaron “el experto en caídas”, aconsejó que “hay que soltar lo que duele” mientras él mismo sigue esperando su momento de éxito.

Por otro lado, los comentarios del público tampoco perdonaron a la expareja de Melissa Loza y escribieron “César Acuña le enseñó a filosofar”.