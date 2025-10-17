María Pía Copello se pronunció tras la trágica muerte de Mauricio Ruiz, el joven músico que perdió la vida durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de octubre. La conductora de televisión, quien días antes había expresado su intención de apoyar al presidente José Jerí y no participar en la protesta, decidió romper su silencio y compartir un mensaje reflexivo y empático en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la también influencer lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia del artista.

“Todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente sin temer por nuestras vidas. La muerte de un joven músico como Mauricio Ruiz es muy dolorosa. Mis más sentidas condolencias para su familia”, escribió María Pía, refiriéndose al impacto que ha generado el caso luego de confirmarse que un efectivo policial fue quien disparó contra el joven.

Además, Copello aprovechó su comunicado para responder a las críticas que recibió por no apoyar la movilización, dejando entrever una reflexión sobre su postura inicial: “Tengo claro que ayer la gente salió a marchar por el futuro de nuestro país. He leído todos sus comentarios. Los entiendo, los respeto y me ayudan a aprender”, agregó, dando a entender que ha reconsiderado su punto de vista tras los lamentables hechos ocurridos en Lima.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO