Monserrat asegura que no le dará el divorcio a Melcochita para hacerlo sufrir, pero Magaly la destruye: “Mujer mediocre”

El set de televisión se convirtió en el escenario de una acalorada discusión cuando Monserrat Seminario expuso abiertamente las razones por las cuales rechaza otorgarle el divorcio al reconocido artista Pablo Villanueva, ‘Melcocha’. A pesar de los duros cuestionamientos sobre su actitud, Seminario no dudó en admitir que su negativa responde a un deseo de represalia tras enterarse de que otra mujer se metió en su propio hogar.

Con total frialdad, la esposa del cómico reafirmó su postura de frenar cualquier intento de separación legal con una frase contundente: “Déjalo que sufra, yo lo voy a hacer sufrir para que no se case”.

Ante esta confesión, la periodista Magaly Medina reaccionó de forma enérgica y confrontó directamente a su invitada, cuestionando el rol de dependencia y el resentimiento que arrastran algunas mujeres en situaciones similares. Medina no escatimó en adjetivos para calificar la conducta de Monserrat, tildándola de retrógrada y exhortándola a valorar su dignidad en lugar de mendigar atención.

“¿Por qué estás como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’? ¿Por qué esa postura tan mediocre de algunas mujeres? (…) No te parece que es una actitud bastante, yo digo, prehistórica, las mujeres de hoy en día empoderadas”, sentenció la conductora visiblemente indignada.

Asimismo, la comunicadora rebatió los argumentos de Seminario, quien intentaba escudarse en que la decisión protegía los supuestos derechos de sus hijas. Magaly le recordó que los hijos nunca pierden sus beneficios legales y la instó a cortar el vínculo de raíz: “entonces lo botas… lo botas y se va, y encima le pides el divorcio. O sea, yo no me quedaría… una mujer tiene también que valorarse, ¿no? No estar migajeando”, concluyó la presentadora en su cara.

Melcochita y su nuevo amor 67 años menor

El trasfondo de esta negativa por parte de Monserrat Seminario está estrechamente ligado a la mediática aparición de una nueva pareja en la vida del comediante. A sus casi 90 años, el artista ha vuelto a acaparar portadas debido a este romance con una joven significativamente menor, un hecho que desató la furia de su aún esposa y que detonó el conflicto en el set de televisión.