La exbailarina peruana, Nadeska Widausky enfrenta prisión preventiva de nueve meses con fines de extradición a Bélgica, donde es acusada de presunta integración en una organización criminal dedicada a la trata de personas.

El abogado experto en extradición James Rodríguez fue claro al ser consultado en Magaly TV La Firme sobre si la influencer podría evitar ser enviada al país europeo.

¿Por qué el juez rechazó su arresto domiciliario?

La defensa de la modelo solicitó que se le permita seguir el proceso desde su casa, pero el juez identificó contradicciones en su declaración sobre su lugar de residencia, ya que al día siguiente indicó otra dirección diferente y su DNI actualizado hace un año registra una tercera.

El abogado especialista explicó que, sin un arraigo domiciliario verificable, la autoridad no tiene seguridad de encontrarla para trasladarla.

El delito presuntamente cometido tiene pena de hasta 30 años en Bélgica

El abogado especialista, James Rodríguez indicó que el tratado de reciprocidad entre Perú y la Unión Europea y la trata de personas es un delito perseguible a nivel mundial.

La alerta de Interpol indica que Nadeska Widausky sería presuntamente integrante de una organización criminal”.

James Rodpriguez advirtió que las penas en Bélgica por proxenetismo, robo agravado y trata de personas fluctúan entre 15 y 30 años de prisión efectiva.

El proceso duraría nueve meses y su defensa ya apeló

La defensa de Nadeska Widausky apeló la prisión preventiva, pero James Rodríguez considera que la resolución está “bastante bien infundamentada”.

Si la Corte Suprema aprueba la extradición, el Poder Ejecutivo deberá firmarla y publicarla en el Diario Oficial El Peruano, comentó el abogado.