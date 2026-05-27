ONPE: así puedes consultar dónde votar en la segunda vuelta 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 136 mesas de sufragio y el cambio de locales de votación para más de 40 mil electores en Lima de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 programada para el próximo 7 de junio.
La medida fue tomada tras los inconvenientes registrados en la primera vuelta electoral y responde a recomendaciones de seguridad realizadas por las autoridades electorales. Según informó la ONPE, varios espacios abiertos usados anteriormente como parques o explanadas dejarán de funcionar como centros de votación y serán reemplazados por instituciones educativas y recintos cerrados.
Los ciudadanos pueden verificar si su local de votación fue cambiado ingresando al portal oficial habilitado por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
Para realizar la consulta solo debes:
La ONPE precisó que esta plataforma también permite conocer la conformación de mesas de sufragio y verificar información electoral actualizada.
La reubicación de mesas se realizó principalmente en distritos de Lima Metropolitana donde anteriormente se votó en espacios abiertos. Entre los distritos mencionados figuran:
Según la información difundida por la ONPE, esta sería la reubicación de mesas que funcionaron en espacios abiertos de Lima:
|Distrito
|Local de votación en EG 12 abril 2026
|Dirección
|Nuevo local para Segunda Vuelta 7 junio 2026
|Dirección SEP
|Jesús María
|Parque Cáceres
|Av. Cuba Cdra. 6
|IEP Saco Oliveros – Cuba
|Av. Cuba 531-543
|Lince
|Parque Gran Mariscal Ramón Castilla
|Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7
|CE Parroquial Santa Rosa de Lima
|Calle Almirante Guisse 2150
|Lince
|Parque del Bombero
|Av. César Canevaro 1400
|IE 1057 José Baquijano y Carrillo
|Jr. Manuel Gómez 651
|Lince
|Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo
|Av. Juan Pardo de Zela 500
|IE 1059 María Inmaculada
|Av. Militar 1862
|Lince
|Parque Santos Dumont
|Calle Los Tulipanes 200
|IEE 1070 Melitón Carbajal – Estadio
|Av. Prol. Iquitos 2139
|Miraflores
|Boulevard Tarata
|Av. José Larco Cdra. 6
|IE 7003 Manuel Fernando Bonilla
|Calle Manuel Bonilla 282
|Miraflores
|Parque Miguel Grau
|Malecón de la Marina s/n
|IE 7008 Scipión E. Llona
|Calle Enrique Palacios s/n
|Miraflores
|Parque Tradiciones Peruanas
|Av. Casimiro Ulloa s/n
|IE Federico Villareal
|Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376
|Miraflores
|Parque Ramón Castilla
|Calle Pedro Venturo s/n
|IE Federico Villareal
|Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376
|Miraflores
|Parque John F. Kennedy
|Av. Diagonal s/n
|IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria
|Calle 15 de Enero 330
La ONPE indicó que el objetivo es garantizar mejores condiciones de seguridad y organización durante la jornada electoral del 7 de junio.
Las autoridades electorales recomendaron revisar nuevamente el local asignado antes de acudir a votar, ya que algunos electores podrían acudir al lugar antiguo y perder tiempo el día de la elección.
Además, el voto sigue siendo obligatorio en Perú y quienes no sufraguen podrían recibir multas electorales.
La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio y definirá al próximo presidente y vicepresidentes del Perú para el periodo 2026-2031. La ONPE mantiene habilitados sus canales digitales para resolver dudas de los electores y publicar actualizaciones del proceso.