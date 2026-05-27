ONPE: así puedes consultar dónde votar en la segunda vuelta 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 136 mesas de sufragio y el cambio de locales de votación para más de 40 mil electores en Lima de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 programada para el próximo 7 de junio.

La medida fue tomada tras los inconvenientes registrados en la primera vuelta electoral y responde a recomendaciones de seguridad realizadas por las autoridades electorales. Según informó la ONPE, varios espacios abiertos usados anteriormente como parques o explanadas dejarán de funcionar como centros de votación y serán reemplazados por instituciones educativas y recintos cerrados.

¿Cómo consultar tu local de votación para la segunda vuelta 2026?

Los ciudadanos pueden verificar si su local de votación fue cambiado ingresando al portal oficial habilitado por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Para realizar la consulta solo debes:

Ingresar tu número de DNI

Completar el código de verificación

Revisar el local asignado, número de mesa y dirección exacta

La ONPE precisó que esta plataforma también permite conocer la conformación de mesas de sufragio y verificar información electoral actualizada.

Distritos donde hubo cambios de locales de votación

La reubicación de mesas se realizó principalmente en distritos de Lima Metropolitana donde anteriormente se votó en espacios abiertos. Entre los distritos mencionados figuran:

Jesús María

Lince

Miraflores

San Juan de Lurigancho

Otros sectores de Lima Metropolitana

Según la información difundida por la ONPE, esta sería la reubicación de mesas que funcionaron en espacios abiertos de Lima:

Distrito Local de votación en EG 12 abril 2026 Dirección Nuevo local para Segunda Vuelta 7 junio 2026 Dirección SEP Jesús María Parque Cáceres Av. Cuba Cdra. 6 IEP Saco Oliveros – Cuba Av. Cuba 531-543 Lince Parque Gran Mariscal Ramón Castilla Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7 CE Parroquial Santa Rosa de Lima Calle Almirante Guisse 2150 Lince Parque del Bombero Av. César Canevaro 1400 IE 1057 José Baquijano y Carrillo Jr. Manuel Gómez 651 Lince Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo Av. Juan Pardo de Zela 500 IE 1059 María Inmaculada Av. Militar 1862 Lince Parque Santos Dumont Calle Los Tulipanes 200 IEE 1070 Melitón Carbajal – Estadio Av. Prol. Iquitos 2139 Miraflores Boulevard Tarata Av. José Larco Cdra. 6 IE 7003 Manuel Fernando Bonilla Calle Manuel Bonilla 282 Miraflores Parque Miguel Grau Malecón de la Marina s/n IE 7008 Scipión E. Llona Calle Enrique Palacios s/n Miraflores Parque Tradiciones Peruanas Av. Casimiro Ulloa s/n IE Federico Villareal Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376 Miraflores Parque Ramón Castilla Calle Pedro Venturo s/n IE Federico Villareal Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376 Miraflores Parque John F. Kennedy Av. Diagonal s/n IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria Calle 15 de Enero 330

La ONPE indicó que el objetivo es garantizar mejores condiciones de seguridad y organización durante la jornada electoral del 7 de junio.

Vea también: Contraloría halla responsabilidad en 10 funcionarios de ONPE por irregularidades en Elecciones 2026

¿Qué pasa si no verificas tu nuevo local de votación?

Las autoridades electorales recomendaron revisar nuevamente el local asignado antes de acudir a votar, ya que algunos electores podrían acudir al lugar antiguo y perder tiempo el día de la elección.

Además, el voto sigue siendo obligatorio en Perú y quienes no sufraguen podrían recibir multas electorales.

Segunda vuelta presidencial 2026

La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio y definirá al próximo presidente y vicepresidentes del Perú para el periodo 2026-2031. La ONPE mantiene habilitados sus canales digitales para resolver dudas de los electores y publicar actualizaciones del proceso.