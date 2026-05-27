ONPE: así puedes consultar dónde votar en la segunda vuelta 2026

ONPE reubicó 136 mesas de sufragio en Lima y modificó los locales de votación de más de 40 mil ciudadanos.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 136 mesas de sufragio y el cambio de locales de votación para más de 40 mil electores en Lima de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 programada para el próximo 7 de junio.

La medida fue tomada tras los inconvenientes registrados en la primera vuelta electoral y responde a recomendaciones de seguridad realizadas por las autoridades electorales. Según informó la ONPE, varios espacios abiertos usados anteriormente como parques o explanadas dejarán de funcionar como centros de votación y serán reemplazados por instituciones educativas y recintos cerrados.

¿Cómo consultar tu local de votación para la segunda vuelta 2026?

Los ciudadanos pueden verificar si su local de votación fue cambiado ingresando al portal oficial habilitado por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

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Para realizar la consulta solo debes:

  • Ingresar tu número de DNI
  • Completar el código de verificación
  • Revisar el local asignado, número de mesa y dirección exacta

La ONPE precisó que esta plataforma también permite conocer la conformación de mesas de sufragio y verificar información electoral actualizada.

Distritos donde hubo cambios de locales de votación

La reubicación de mesas se realizó principalmente en distritos de Lima Metropolitana donde anteriormente se votó en espacios abiertos. Entre los distritos mencionados figuran:

  • Jesús María
  • Lince
  • Miraflores
  • San Juan de Lurigancho
  • Otros sectores de Lima Metropolitana

Según la información difundida por la ONPE, esta sería la reubicación de mesas que funcionaron en espacios abiertos de Lima:

DistritoLocal de votación en EG 12 abril 2026DirecciónNuevo local para Segunda Vuelta 7 junio 2026Dirección SEP
Jesús MaríaParque CáceresAv. Cuba Cdra. 6IEP Saco Oliveros – CubaAv. Cuba 531-543
LinceParque Gran Mariscal Ramón CastillaJr. Joaquín Bernal Cuadra 7CE Parroquial Santa Rosa de LimaCalle Almirante Guisse 2150
LinceParque del BomberoAv. César Canevaro 1400IE 1057 José Baquijano y CarrilloJr. Manuel Gómez 651
LinceParque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz GalloAv. Juan Pardo de Zela 500IE 1059 María InmaculadaAv. Militar 1862
LinceParque Santos DumontCalle Los Tulipanes 200IEE 1070 Melitón Carbajal – EstadioAv. Prol. Iquitos 2139
MirafloresBoulevard TarataAv. José Larco Cdra. 6IE 7003 Manuel Fernando BonillaCalle Manuel Bonilla 282
MirafloresParque Miguel GrauMalecón de la Marina s/nIE 7008 Scipión E. LlonaCalle Enrique Palacios s/n
MirafloresParque Tradiciones PeruanasAv. Casimiro Ulloa s/nIE Federico VillarealAv. Mayor Enrique Caballero Orrego 376
MirafloresParque Ramón CastillaCalle Pedro Venturo s/nIE Federico VillarealAv. Mayor Enrique Caballero Orrego 376
MirafloresParque John F. KennedyAv. Diagonal s/nIEP Nuestra Señora del Carmen de PrimariaCalle 15 de Enero 330

La ONPE indicó que el objetivo es garantizar mejores condiciones de seguridad y organización durante la jornada electoral del 7 de junio.

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¿Qué pasa si no verificas tu nuevo local de votación?

Las autoridades electorales recomendaron revisar nuevamente el local asignado antes de acudir a votar, ya que algunos electores podrían acudir al lugar antiguo y perder tiempo el día de la elección.

Además, el voto sigue siendo obligatorio en Perú y quienes no sufraguen podrían recibir multas electorales.

Segunda vuelta presidencial 2026

La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio y definirá al próximo presidente y vicepresidentes del Perú para el periodo 2026-2031. La ONPE mantiene habilitados sus canales digitales para resolver dudas de los electores y publicar actualizaciones del proceso.

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