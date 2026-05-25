El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez ha planteado propuestas inviables como la nacionalización de recursos naturales y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Entre sus principales ofertas de campaña se encuentran “un nuevo contrato social, una asamblea constituyente, una nueva constitución”.

¿En qué consiste la nueva asamblea constituyente de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú?

Recordemos que El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le cerró el paso en el 2023 a la propuesta de la congresista Sigrid Bazán de convocar un referendo para realizar una asamblea constituyente. Esta decisión se basó en que este mecanismo no está contemplado en la Constitución.

Según el artículo 206 de la Constitución establece candados específicos para cualquier modificación constitucional. Además, el expresidente de Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que no hay consenso que pueda sortear este obstáculo legal.

La promesa de nacionalizar recursos naturales

Otra de las propuestas centrales del candidato es la nacionalización de los recursos naturales. Sánchez ha manifestado su intención de auditar y exigir industrialización a las empresas que explotan estos recursos y también ha planteado la renegociación de los contratos ley.

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El indulto a Pedro Castillo

La liberación del expresidente Pedro Castillo, condenado por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, es otra de las promesas del candidato.

Desde Juntos por el Perú toman como antecedente el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en el 2017. Sin embargo, Óscar Urviola advierte que el caso no es comparable porque Fujimori recibió el indulto por razones humanitarias.