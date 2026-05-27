Buscan regular las motos eléctricas ante aumento de circulación en Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara un proyecto para regular las motos eléctricas ante el aumento de usuarios de este tipo de vehículos en el Perú.

La iniciativa buscaría frenar el descontrol con el que actualmente se movilizan los conductores, quienes invaden aceras y ciclovías.

¿En qué consiste la normativa del MTC respecto a las motos eléctricas?

La normativa es clara desde 2018, cuando el MTC incluyó las motos eléctricas que superan los 25 kilómetros por hora en el Reglamento Nacional de Vehículos y estipuló la obligatoriedad de documentos como tarjeta de identificación vehicular, placa de rodaje y SOAT.

Sin embargo, existe el desconocimiento de algunos conductores, el engaño de quienes venden estas unidades. Una persona consultada señaló que cuando el cliente usa la moto se da cuenta de que tiene hasta cuatro formas de velocidad que supera los 25 km/h.

El costo del SOAT como barrera de acceso

Algunos usuarios denuncian un elevado costo del SOAT para motos. Un conductor explicó que un SOAT de moto cuesta 500 soles, a comparación del de un auto que está 100 soles, y sugirió que un precio más accesible permitiría acceder a este seguro.

Otro usuario respaldó la obligatoriedad porque los cubriría ante algún accidente de tránsito.

La propuesta de inmatriculación excepcional

Se trabaja en un proyecto para permitir una inmatriculación excepcional de estos vehículos. Según la Asociación Automotriz del Perú advirtió que la mayoría de estos vehículos se importan como juguetes y que los gobiernos regionales, locales y la Policía Nacional de Tránsito no tienen control sobre ello.