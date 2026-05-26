Un accidente de tránsito en la avenida Túpac Amaru en Trujillo dejó a una conductora hospitalizada luego de que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra un poste para evitar una colisión con una camioneta negra.

La mujer fue trasladada al Hospital Belén para recibir atención médica.

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El conductor de la camioneta huyó de la escena

Tras el impacto, el conductor de la camioneta negra dio la vuelta en U y abandonó el lugar del accidente. El hecho de abandonar la escena fue calificado como un “completo agravante” para su situación.

Los vecinos de la zona lograron identificar la placa del vehículo y la Policía Nacional ya investiga el caso.

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La imprudencia al volante en Trujillo

El accidente ocurrió en un cruce donde los conductores no saben quién tiene preferencia y se arma doble fila para voltear hacia la izquierda.

Las imágenes de seguridad muestran que el conductor de la camioneta no respetó la preferencia de paso. El poste contra el que chocó la conductora quedó prácticamente deshecho en la base, con las vigas de metal destruidas.

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Responsabilidades en el accidente

El análisis del accidente plantea determinar qué grado de responsabilidad tiene el conductor de la camioneta, quien al no permitir el paso provocó que la mujer perdiera el control de su vehículo.

La conductora terminó estrellándose contra el poste y el mismo poste la golpeó tras el impacto. La placa del vehículo involucrado no ha sido hecha pública hasta el momento.