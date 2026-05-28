Milena Zárate, Edwin Sierra y Greissy Ortega: El escándalo que paralizó Chollywood

El escándalo entre la cantante Milena Zárate, el cómico Edwin Sierra y Greissy Ortega se convirtió en una de las telenovelas de la vida real más recordadas por el público peruano.

Todo comenzó en 2013, cuando Milena, descubrió que el padre de su hija tenía una relación con su propia hermana menor, a quien había traído a Lima con solo 14 años.

¿Qué pasó entre Edwin y Greissy?

Milena relató en su momento el día exacto en que todo estalló, ella estaba en su cuarto viendo películas mientras Edwin y Greissy estaban en la oficina pegando fotos.

Al cabo de dos horas, regresó y la luz estaba apagada, cuando llegó al cuarto, los encontró abrazados, “ella lo tenía abrazado del cuello y él la tenía así de la cintura”, comentó la cantante colombiana.

Lo que más le llamó la atención fue que él tenía la correa desabrochada cuando los descubrió en una actitud sospechosa.

Greissy Ortega negó todo hasta que confesó

Durante años, Greissy sostuvo su inocencia, “jamás tuve nada con Edwin Sierra y yo lo juro por Diosito”, declaró en su defensa, incluso amenazó con llevar a Milena a los tribunales por difamación.

Sin embargo, con los años llegó la confesión, Greissy admitió que sí tuvo un romance con Edwin Sierra durante al menos un año y aclaró que tendría “17 años entrando a los 18 años” cuando ocurrió la relación, reconociendo que era menor de edad.

La postura de Magaly y el odio que aún perdura

En una recordada entrevista de octubre de 2014, Magaly Medina enfrentó a las hermanas, generando una de las discusiones más icónicas del espectáculo peruano. Milena le gritó a su hermana: “Usted no tiene sangre en la cara, no le corre sangre. Yo la crié”.

La conductora sentenció en aquel entonces: “Lo que te ha sucedido a ti, yo espero que no le suceda a nadie más”.

Años después, Milena mantiene su postura: “La Milena que usted conoció, la mona, míreme bien, la mona se murió. Desde el sábado pasado se murió”, le dijo Milena a Greissy.