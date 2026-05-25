La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que la vacancia de un presidente, sea Roberto Sánchez o ella quien gane las elecciones, será imposible en un congreso bicameral.

La lideresa del partido sostuvo que la bicameralidad le dará mayor institucionalidad y predictibilidad al Perú.

Según sus declaraciones, ninguna de las dos opciones políticas podrá reunir los votos necesarios para una vacancia presidencial.

¿Qué dijo Keiko Fujimori de Fuerza Popular sobre la bicameralidad?

Fujimori reconoció que la reforma bicameral no es popular, pero defendió su necesidad tras la turbulencia política de los últimos años.

Señaló que durante la década de los 90 la unicameralidad fue importante para hacer reformas rápidas y modernizar el país. Sin embargo, su propio grupo político cambió de posición ante la inestabilidad reciente.

La bicameralidad evitó la pérdida del grado de inversión

La candidata Keiko Fujimori reveló que, durante las movilizaciones en contra de Dina Boluarte, los bancos del mundo evaluaron quitarle al Perú el grado de inversión. Pero finalmente decidieron no hacerlo porque se había aprobado la bicameralidad.

Fujimori explicó en el programa Fuego Cruzado que esta reforma hará que aprobar una norma sea mucho más reflexivo.

El equilibrio de fuerzas y la responsabilidad ciudadana

Según Fujimori, el 50% de las fuerzas políticas están en el centro derecha y el otro 50% hacia el otro lado ya que este equilibrio, le da mayor estabilidad pero también una responsabilidad más grande al ciudadano.

La candidata pidió a los electores a leer los planes de gobierno y notar la gran diferencia entre las propuestas y los equipos técnicos.