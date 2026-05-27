La expareja de Leonard León, Karla Tarazona se prepara para su boda con Christian Domínguez llenando sus redes de canjes, pero Magaly recordó el lujo que vivió hace seis años cuando se casó con el empresario Rafael Fernández,

En aquella ocasión, todo fue pagado por el “huevero” sin necesidad de recurrir a promociones ni trueques.

¿El anillo y la promesa de una hija ilusionaron a Karla Tarazona?

Lo que más llamó la atención fue el anillo de compromiso que Rafael Fernández le entregó a la conductora Karla Tarazona.

La actual pareja de Christian Domínguez se mostraba contenta antes de su matrimonio con el empresario, a quien comprometía con la tan anhelada hija que ella quería tener.

Los hijos de Karla Tarazona también vivieron la ilusión, “le pidió la mano a mis hijos, lo primero que dijeron cuando pidió la mano, que fue: ya se van a casar, entonces queremos una hermanita”, comentó Karla.

Viajes a Miami y vestido de diseñadora sin promocionar

Después de la pedida de mano, el “huevero” Rafel Fernández llevó a Karla Tarazona a Miami, a parques de diversiones y a recorrer las calles donde se encuentra lo último de lo último en los vestidos de novias.

Aunque no lo escogió allá, lo hizo en Lima con la diseñadora de renombre Cynthia Vigil, en aquel entonces, Karla Tarazona vestía Michael Kors y buzo Armani.

Además, tenía auto, moto, sala amplia, jardín con juegos para sus hijos y hasta un entrenador personal que iba a su casa.

El contraste con Christian Domínguez

Mientras que con Karla Tarazona siempre estaba contenta, ahora con Christian Domínguez tiene que salir a defenderlo en los medios.

El ‘rey de los huevos’ incluso protagonizó un videoclip musical con ella y llegó a su boda en un Audi R8 versión de colección.

En contraste, Domínguez ahora busca tela para su traje y botones mediante canje y Magaly Medina criticó que ni siquiera pueda comprarse su propio terno para una ocasión tan especial.

La “Urraca” comentó, “así cualquiera se casa, no le va a doler absolutamente nada esta boda” en referencia al cumbiambero.